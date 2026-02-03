キヤノンのトップを約30年続けている御手洗冨士夫氏（90）が、社長の座を小川一登副社長（67）に譲り、会長兼最高経営責任者（CEO）に専念することになった。【画像】握手を交わす御手洗氏と小川次期社長©︎時事通信好業績で「老害批判」をはね返し、会長と社長を兼務してきたが、ようやく後継者を決めた。「経営者は会社を成長させ、株主の期待に応えるのが仕事だ」と強気で通してきたが、株主総会で自分の年齢や