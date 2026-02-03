アメリカのトランプ大統領は2日、インドとの貿易協定に合意したことを明らかにしました。インドに対する相互関税を25％から18％に引き下げるとしています。トランプ大統領は2日、SNSでインドのモディ首相と電話会談し両国が貿易協定を結ぶことで合意したと明らかにしました。これによりインドに対する相互関税を25％から18％に引き下げる一方、インドがアメリカへの関税や非関税障壁を撤廃するとしています。また、インドがロシア