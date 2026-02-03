「広島春季キャンプ」（２日、日南）サイ・ヤング賞撃ちじゃ！広島・小園海斗内野手（２５）が２日、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、速球対策を行っていることを明かした。米国代表で昨季サイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）とタイガースのタリク・スクバル投手（２９）を警戒。自慢の対応力を磨き、怪物たちを打ち砕く準備を進める。急ピッチで