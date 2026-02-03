条約の結果がそのまま実行されていたら？第二次世界大戦中に海戦の主役にまで躍り出た航空母艦は、日本海軍が奇襲攻撃でアメリカ太平洋艦隊に大打撃を与えた真珠湾攻撃をはじめ、数々の戦場でその威力を発揮しました。これは欧州戦線でも同様です。【画像】完成したらこんな感じだった!? これが空母「グラーフ・ツェッペリン」です！こうした強力な兵器である空母ですが、様々な理由により、実戦で戦力として運用したのは日本