読売新聞東京本社、読売巨人軍、NTTドコモの3社は、普段の買い物を通じて球団を支援できる新サービス「推しG」の提供を開始した。 「推しG」は、ドコモが展開する「モバイルdポイントカード」の券面をジャイアンツ仕様のデザインに設定することで利用できるもの。ユーザーが街の店舗やネットショッピングで貯めたdポイントの総額5％分が応援金としてドコモから球団へ還元される仕組み。 設