不本意な昨季の想いは、今季のニューマシンで晴らせるか(C)Getty Imagesフェラーリで2年目のシーズンを迎えるルイス・ハミルトンが上々のスタートを切った。現地時間1月30日まで行われていた、バルセロナ・シェイクダウンで非公式ながら最速ラップをマーク。5日間のテストを終えた後で報じられたコメントからは、マシンやドライビングについてポジティブな想いが発せられた。米メディア『Motorsport』が今回のシェイクダウンの内