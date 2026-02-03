大型契約を掴むためにも30本塁打は越えていきたい(C)Getty Imagesメジャー5年目を迎えるカブスの鈴木誠也は、今季が契約最終年となる。2022年3月、広島からカブス移籍の際、5年総額8500万ドル（約130億円）の契約を結んでおり、今季終了後にFAを迎える予定だ。もちろん、シーズン途中や開幕前での契約延長の可能性もある中、鈴木の去就にはカブス専門サイト『Bleacher Nation』も関心を寄せている。【動画】163.1キロ撃ち！鈴木