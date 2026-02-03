All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった群馬県在住66歳女性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：年金生活年齢・性別：66歳・女性居住地：群馬県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸住宅リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイトリタイア前の世帯年収：86万円現預金：50万円リスク資産：不明7万円の年金で月2万円を貯金。NISAもしています年金生活で