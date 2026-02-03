妊娠8か月のときに、路上で転倒。顔を打って血が流れ、けがをしたみたい。【体験談】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉「大丈夫？」と声をかけられ、自力で帰ろうとした私。ところが声の主は私を――。熊本県在住の50代女性・Kさんの体験談を紹介する。＜Kさんからのおたより＞20年近く前のある秋の日の夕方。当時小学一年生だった息子の手を引き、空手