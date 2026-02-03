◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール2日目（2日、宮崎）阿部慎之助監督が1軍の全体練習後に、隣接するスタジアムでキャンプを張る2軍の練習を視察に向かいました。増田大輝選手やドラフト6位の藤井健翔選手などと言葉を交わすと、浅野翔吾選手や小林誠司選手ら別の班が打撃練習を行う室内練習場へ。大田泰示2軍打撃コーチらと言葉を交わしながら、その練習を見守りました。巨人の2軍は第1クールは午前中にピラティスやウエート