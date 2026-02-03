「広島春季キャンプ」（２日、日南）捉えた打球はグングン伸びる。広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が左打席で１２０メートル弾をかっ飛ばした。重点練習でのマシン打撃で、豪快なスイングでボールを捉えた。打球は右翼後方にあるブルペン場手前の防球ネットまで飛んだ。「風があったので、飛距離はあまり意識していない」と冷静だったが、新井監督は「強さだけじゃなくて、しなやかさもある。実戦でも対