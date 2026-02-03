「広島春季キャンプ」（２日、日南）高い放物線を描き、白球を次々とスタンドへ運んだ。広島の佐々木泰内野手（２３）がフリー打撃で８８スイング中９本の柵越えをマーク。「昨日は少し力んでいたんですけど、今日は自分の形で打てたかなと思います」と手応えを口にした。自慢のフルスイングを磨いている。「形を追い求めすぎると、スイング力が落ちてしまう。常に強く振ることを一番意識してやっています」と最後まで強いス