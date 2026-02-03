群馬・桐生市の信用金庫で2日、拳銃のようなものを持った男が押し入り、現金を奪って逃走しました。男は不審な箱を放置して立ち去っていて、機動隊の爆発物処理班も出動しました。2日昼過ぎ、桐生市の桐生信用金庫の出張所に男が押し入り、女性職員（53）に拳銃のようなものを突きつけ「お金を出せ。早くしろ」などと脅して、現金200万円を奪って逃走しました。近隣住民：（警察官が）“ピストル持っていた”とか言っていましたけ