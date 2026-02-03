◆ 若いチームに与える好影響「彼はめちゃくちゃ練習するので…」リーグ優勝を狙う日本ハムは1日、沖縄県名護市で春季キャンプをスタート。5年ぶりの古巣復帰となる西川遥輝は、新庄監督が見守る中での打撃練習でヒット性の当たりを飛ばすと、走塁練習や守備練習ではチームメイトと積極的にコミュニケーションをとるなど、初日から精力的に汗を流した。帰還した”北のスピードスター”に、2日放送のフジテレビONE『プロ野球ニ