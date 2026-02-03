高市早苗氏の首相就任以来、株高と円安が続いている。世界三大投資家のひとり、ジム・ロジャーズ氏は「株高に熱狂する人は多いだろうが、自国通貨を安くした国に未来はない」という――。※本稿は、ジム・ロジャーズ『大暴落前夜 狂宴バブル後の生き抜き方、資産の守り方』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。撮影＝LuxPho（HARA TAKAO）■「楽な道」に落ちる黒い影2025年10月、自民党結党以来、初めての女性総裁が誕