ロッテ・サブロー監督（４９）が２日、宮崎・都城キャンプでブルペンデビューしたホセ・カスティーヨ投手（３０）＝前オリオールズ＝とサム・ロング投手（３０）＝前ロイヤルズ＝の両新外国人左腕を絶賛した。ブルペンに向かうとドジャース・大谷との通算成績が３打数１安打のカスティーヨをチェックした。１９８センチ、１１４キロの巨体からの２４球に「めちゃくちゃ打ちづらいと思いますよ。腕が隠れて打者から見えない。大