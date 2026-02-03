ＤｅＮＡからＦＡ権を行使し加入した西武の桑原将志外野手（３２）が２日、“公私”で存在感を発揮した。声量は、今季に懸ける思いの表れだ。砂ぼこりが舞う中で行った特守では「自然に。感情は内側から出るもの」と大きな声を出しながら白球を追い、ユニホームは一瞬で泥だらけ。古巣では正中堅手として２度のゴールデン・グラブ賞を獲得した名手だが、今季のポジションは未定。「打球の質が全然変わるので」と自ら左翼手を意