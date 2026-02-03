地元農産物の商品開発を目指す大分県日田市の「ひたアグリスクール」を受講した日田三隈高生徒による日田ナシを使ったジャム「ひたジュエル」が完成した。キャッチコピーやパッケージデザインも全て生徒が考案。生徒たちは「自信を持ってお勧めできる商品」と胸を張る。「食品」と「商品開発と流通」を専攻する生徒19人が、昨年7月から取り組んだ。ナシの選果場見学や収穫も体験、何度も試食を繰り返し、そのままの食感を生か