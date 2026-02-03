·§ËÜ¸©¿åËó»ÔÄ¹Áª¤Ï1Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢3Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î¹â²¬Íø¼£»á¡Ê67¡Ë¤È¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ»ÔµÄ¤ÎÃ«¸ýÌÀ¹°»á¡Ê57¡Ë¤ÎÌµ½êÂ°2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£¸½»ÔÀ¯¤ÎÉ¾²Á¤ä·ÐºÑÉâÍÈÂÐºö¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÁèÅÀ¤Ë¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÏÀÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åê³«É¼¤Ï8Æü¡£¼«Ì±¿åËó»Ô»ÙÉô¤È¸øÌÀ¿åËó»ÙÉô¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ë¹â²¬»á¤Ï¡¢Æ±»ÔÉÍ¾¾Ä®¤Î»öÌ³½ê¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£¹â²¬»á¤Ï¡Ö¡Ê¸©µÄÈë½ñ¤ò´Þ¤á¡ËÀ¯¼£·Ð¸³28Ç¯¡¢»ÔÄ¹¤Î2´ü8Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã