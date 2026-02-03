日産の魂が宿る新型の真価とは!?日本の高級ミニバン文化を語る上で、「エルグランド」という存在は欠かせません。その歴史は1997年に登場した初代E50型までさかのぼります。【画像】超カッコいい！ これが今夏発売の「新型エルグランド」です！ 画像で見る（30枚以上）それまでの商用車ベースのワゴンとは一線を画す、圧倒的な迫力と豪華な内装を備えた「キャラバン・エルグランド」および「ホーミー・エルグランド」として