1月末に閉店した長崎県佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」の玄関で2日、名物のサンドイッチとロールケーキの販売が始まった。1月31日の閉店セレモニーでは涙を流す市民の姿もあった。この日、再びシャッターが上がると、通りがかった人たちが次々と買い求めていた。中心商店街に面する現在の場所で1920年に百貨店事業を始めた佐世保玉屋は9階建ての本館を閉じ、同市万津町にある関連会社「玉屋商事」の建物を活用して、3月を