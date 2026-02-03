佐賀県鳥栖市は物価高騰対策として、市民1人につき6千円分の商品券を配布する。市内の事業所や商店で利用可能で、7月中旬ごろに世帯主宛てに簡易書留で郵送する予定。商品券の使用期限は来年1月中旬ごろまでになる見込み。鳥栖市議会は2日、臨時会を開き、物価高騰対策を含む6億8353万円を増額する2025年度一般会計補正予算案など2議案を可決。18歳までの子ども1人につき2万円を支給する全国一律の子育て応援手当の事業費2億72