4月12日告示、同19日投開票の佐賀県伊万里市長選に、新人で同市議会副議長の加藤奈津実氏（42）＝2期目＝が2日、無所属で立候補する意向を表明した。市長選には、現職の深浦弘信氏（69）が3選を目指し、出馬の意向を示している。加藤氏は同日会見を開き、「女性や若い人たちから市長として頑張ってほしいと声を受けていた。市長選の無投票は市政の停滞につながる。市民に対する選択肢の一つになりたい」と出馬理由を説明。市長