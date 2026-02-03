昨年4月にオープンした佐賀県上峰町坊所の「道の駅かみみね」の来場者が100万人を突破し、1月26日に記念式典が開かれた。100万人目になったのは佐賀市から訪れたNPO法人「結び」理事長の船津正弘さん（69）で、道の駅から佐賀牛やウナギのかば焼き、野菜などが贈られた。船津さんは「先週も妻と訪れたばかりだったので、100万人目のタイミングに驚いた」と話し、車いすユーザーの立場から「身障者対応のサービスをより充実させ