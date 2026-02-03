今月開幕するサッカーJリーグの特別大会「百年構想リーグ」を前に、J2サガン鳥栖のホームタウン激励会が1月28日、佐賀県鳥栖市役所で開かれた。小菊昭雄監督は「チームは沖縄キャンプを経て成長し、前進している。J1に復帰できるよう、まずは百年構想リーグで精いっぱい戦いたい」と闘志を燃やした。激励会には、サガンから運営会社の内田弘会長や小柳智之社長、今津佑太選手、長沢シヴァタファリ選手らが出席。サポーターや市