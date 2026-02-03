西日本新聞は長崎県知事選（8日投開票）を巡り、1月31日〜今月2日に共同通信社が実施した電話調査に取材を加味して情勢を分析した。元副知事で新人の平田研氏（58）がやや先行し、再選を目指す現職の大石賢吾氏（43）が猛追している。共産党県常任委員の新人、筒井涼介氏（32）＝共産推薦＝は苦しい。