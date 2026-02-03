衆院選の終盤情勢を探った共同通信社の電話調査に、西日本新聞の取材を加味して福岡県内11選挙区の情勢を分析した。10区は、自民新人と中道前職によるデッドヒートが続く。自民と維新の与党対決となった11区は、自民元職が維新前職や中道新人との混戦から抜け出しつつある。