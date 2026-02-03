上沢が納得の今キャンプ初ブルペンとなった。直球を中心に約60球。オフからより力強い直球を目指しており、この日も右足に深く体重を乗せて投じる姿も。「投げたいところに投げられていたし、やるべきことは明確になっている感じがある」と順調な調整をアピールした。昨季チーム3位タイの12勝を挙げた右腕は「去年の成績を全部超えられるようにやっていけたら」と活躍を期した。