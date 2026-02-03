ソフトバンクの柳田と今宮が、22、23日に行われる侍ジャパンとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に向けて意気込んだ。2人は調整が一任されているS組で、1日から福岡県筑後市のタマスタ筑後で練習に励むが、小久保監督は壮行試合での起用を明言している。2日、フリー打撃などで汗を流した柳田は「チームでレギュラーを取らないといけないのでしっかりやる」と強調。今宮も「多分、今年初めての試合になる。取り組んで