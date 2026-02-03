衆議院議員選挙は次の日曜日、今月8日の投開票日に向けて各候補が舌戦を展開しています。 【写真を見る】熊本1区の立候補者 RKK熊本放送は、政策について熊本の4選挙区に立候補した14人に候補者アンケートをしました。 今回は熊本1区の候補者の回答内容を紹介します。 以下、届け出順、敬称略 参政・新人 山口誠太郎（36）自民・前職 木原稔（56）中道・新人 鎌田聡（61） テーマ衆議院選挙の争点物価高対策外交