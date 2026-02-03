漫談家の綾小路きみまろが、6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。綾小路きみまろ＝テレビ朝日提供高齢者に対する毒舌漫談でおなじみの綾小路も、昨年75歳を迎え、自身も高齢者の仲間入りを果たした。運転免許の更新では「高齢者講習」を受ける必要があり、大変だったと話す。今回は綾小路が暮らす富士山の麓・河口湖を直撃。富士山に魅せられ、ブレイク前に借金をして建てたと