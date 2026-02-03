NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.14（-3.07-4.71%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は急反落。中東情勢を緊迫化させていたイランと米国の衝突懸念が後退した。イランと米国は６日にトルコのイスタンブールで核開発協議を再開する。トランプ米大統領は「イランが真剣に交渉している」、「受け入れ可能な合意が得られることを望む」と述べた。ウィトコフ米特使やイランのアラグチ外相が