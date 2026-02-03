【経済指標】 【米国】 ＊米製造業PMI（確報値）（1月）23:45 結果52.4 予想51.9前回51.9 ＊ISM製造業景気指数（1月）0:00 結果52.6 予想48.3前回47.9 【発言・ニュース】 ＊米労働統計局１月米雇用統計の公表延期 米労働統計局（ＢＬＳ）は、連邦政府の一部閉鎖の影響で、金曜日に予定していた１月の米雇用統計の公表を延期すると発表。明日火曜日の１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）