フリーアナウンサーで気象予報士としても活躍している根本美緒が３日までに自身のＳＮＳで、１月２９日に食道がんで死去した国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年６３）を追悼した。根本はニュース番組などでロバートソンさんと共演。２４年９月にはＴＯＫＹＯＭＸ「堀潤モーニングＦＬＡＧ」にともに出演していた。「大好きでした。ものすごい引き出しの中からモーリーさんのフィルターを通して語られる