「絶対に反論しなければならない」「あの日のことはよく覚えています。防大1年生だった私は、水泳部の遠征で名古屋にいました。夜、試合を終えて宿に帰り、テレビで初めて事故を知りました」【画像】険しい山を越えて事故現場へ進む人たち…たどり着いた先には凄惨な光景が広がっていたそう語るのは、昨年末に海上自衛隊を退官した真殿知彦氏（59）である。真殿氏が筑波大学附属高校を卒業して防衛大学校に入校したのは1985年。