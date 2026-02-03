警察官が無断で1月22日、中日新聞が《マンションオートロックすり抜け「捜査として違法」地裁判決》と題する記事をネットで報じた。大阪府警の警察官が協力を拒む参考人（＝原告）の居住するオートロックマンションのセキュリティを突破してマンション内に侵入したことなどが違法であるという国賠訴訟で、府に賠償金の支払いを命じる判決が名古屋地裁で下ったのだ。この判決を喜んだのは原告のみならず4代目弘道会の面々だったと