記者の生まれ育った福島県福島市の中心部にポツンと小さな山がある。競馬ファンにはなじみ深い、特別レースの名前にもなっている信夫山（しのぶやま）だ。開けた場所から市内を見渡すと福島競馬場がひときわ目を引く。芝コース一周１６００メートルとコンパクトな競馬場だが、その小ささと裏腹に、場内に併設された乗馬センターが大きな一歩を踏み出していた。老朽化のため、一昨年３月に着工し、新設された同センターの竣工（