竹内涼真主演、第1〜3話の累計見逃し配信回数が1090万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜2月1日、TVer DATA MARKETINGにて）し、テレビ朝日ゴールデンドラマ史上最高記録を更新し続けているドラマ『再会〜Silent Truth〜』。本日2月3日（火）、同ドラマの第4話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！“ある事件”で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内