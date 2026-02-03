２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントが開催され、野々村芳和チェアマンと初代チェアマンの川淵三郎氏が出席した。Jリーグのレベルは確実に上がっている。ただその一方で、川淵氏は“ピッチ内の品位”は下がっていると感じているようだ。Jリーグ創設の大功労者である89歳のレジェンドは、「僕が１番言いたいこと」として、熱量たっぷりにこう訴えた。「（当初）日本人はあんま