地方競馬から中央競馬のトップに駆け上がったオグリキャップは、日本でもっとも愛された名馬だ。しかし、引退後の歩みは苦難の連続だった。誰にも騒がれることなく死んでいった、オグリキャップの晩年の姿とは？※本稿は、ノンフィクションライターの江面弘也『オグリキャップ 日本でいちばん愛された馬』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。種付け姿までも下世話に騒がれたオグリキャップ引退後もオグリキャップ人気が