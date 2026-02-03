スーパースターの行動が、世界のサッカー界を騒然とさせている。サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドが、現地２日に開催されたアル・リヤド戦のメンバーから外れた。これは、怪我や監督の判断ではなく、ボイコットだったと各国メディアが一斉に報じた。報道によれば、40歳のポルトガル代表FWは、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）が運営する他の３クラブよりも、アル・ナスルの補強が進ん