ソフトバンク2年目の岡田皓一朗投手（23）は、昨季セーブ王に輝いた杉山一樹投手（28）と自主トレを行い、成長へのヒントを得た。“空振りを取れるフォーク”を習得するべく、1カ月間何度も質問を繰り返して食らいついてきた。詰め込んだ知識を、これから体に落とし込んでいく。1メートル86、99キロの恵まれた体格と鍛え上げたフィジカルの強さに、杉山も「ライバルです」と一目置いている。岡田はパワーアップしてプロ入り2年