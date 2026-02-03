筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第31回は「自分だけの日課」◇沢柳亮太郎投手＝疲れた日の散歩疲労を感じる日は、夕食後に30分ほど歩いている。「有酸素（運動）などあえて動いて回復を促さないと明日無理かも、みたいな。そういう日ないですか？」と質問形式で答えた。リハビリ期間はハードなウエートやランニングを行う日が多く、疲れた日こそ翌日のために夜散歩をしている