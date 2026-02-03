スピードスケート・ショートトラックの日本代表が1日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで現地入り後初めて練習した。昨年12月の全日本選手権で3冠を達成して大逆転で五輪切符を手にした長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）も入念に調整。50分間の練習を終え「凄く気持ちよく滑れて、いい練習になった。（本番を）イメージしながら滑りました」と手応えを口にした。競技で全力を尽くす一方、リンクを離れれば五輪