２月８日に投開票となる衆院選の争点の一つが「泊原発の再稼働」です。原発の再稼働は高止まりしている電気料金の値下げにつながるとされていますが、その是非について各党の公約は分かれています。有権者の声を聞きました。おいしそうに焼き上がったメロンパン。江別市に暮らす荒山さんは、パン作りが趣味で電子レンジをよく使うといいます。また、飼っているネコのためにストーブはつけっぱなしです。（荒山美保さん）「１