ソフトバンクの今宮が筑後市のファーム施設で練習を行った。キャンプ前半の調整を一任されているS組で、2日の守備練習は遊撃、キャンプ初日は二塁でノックを受けた。「セカンドも準備しておいてくれと言われている。しっかりと準備しておかないと」開幕ショートを勝ち取れば14年連続でプロ野球史上初となるが、チーム事情も考え選択肢を増やしていく。キャンプのテーマは「ケガをしないこと」。昨年9月、小久保監督からア