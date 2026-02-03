２月８日に投開票となる衆院選の争点の一つが「泊原発の再稼働」です。原発についての各党の公約です。自民党・維新の会は再稼働を進める。中道改革連合は候補者によって意見に程度の差はありますが、党としては原発に依存しない社会を目指すとしています。国民民主党は再稼働や新増設などで安価な電力確保。参政党は原子力活用技術の研究開発を推進。共産党は原発ゼロ。れいわ新選組は即時使用禁止。ゆうこく連合は将来的な依存度