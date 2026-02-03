準硬式出身の北斗は、9球種を操り打者を惑わせていく。持ち球はツーシーム、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、スプリット、フォーク、落差のあるツーシーム、そして最も強化していきたい直球だ。「下半身を鍛えて、160キロ投げたいです」。感覚を試す中で増えていき、大学2年の頃9種になった。今までは落差のあるツーシームとチェンジアップを得意としてきたが、硬式球ではスライダーの曲がり幅が大きい。「決