中国メディアの快科技によると、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は2日、第4のサブブランド「領匯（Linghui）」を公式発表した。高級車ブランドの「方程豹（FangChengBao）」「騰勢（Denza）」「仰望（Yangwang）」に続くもので、領匯は配車サービス車や法人用車の市場をターゲットとする。中国工業情報化部が公布した「道路機動車両生産企業および製品（第403号）」によると、領匯ブランドは、バッテリー式電気自動車（BE