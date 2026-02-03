プロ野球・巨人の石塚裕惺選手がキャンプ2日目にも最後まで居残り練習を行いました。「一番下手くそなので一番練習しないとダメ」と話していたこともあり、この日の練習については「有言実行です」と笑った石塚選手。キャンプ2日目にして体は少し張っていると語りましたが、「ご飯がおいしいです」と充実した表情を見せていました。この日は野球解説者の鳥谷敬さんが巨人キャンプを訪問。鳥谷さんの元へ駆けつけた石塚選手はしばら